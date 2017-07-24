Шарлиз Терон рассказала, как мать застрелила её отца

Голливудская актриса на протяжении многих лет твердила, что её папа погиб в ДТП, однако теперь она рассказала, что произошло с ним на самом деле.

Всемирно известная голливудская актриса Шарлиз Терон рассказала, что мать застрелила её отца в тот момент, когда он пытался убить их в пьяном угаре. Об этом пишет US Weekly.

Терон вспоминает, что в тот роковой день её отец Чарльз снова пришёл домой пьяным, после чего стал угрожать, что застрелит жену и дочь. Матери Терон пришлось выстрелить в отца первой, что, возможно, и спасло им жизнь.

— Я просто сделала вид, что ничего этого не произошло. Я никому не рассказывала, я не хотела кому-то рассказывать. Каждый раз, когда кто-то спрашивал у меня, я говорила, что мой папа погиб в автокатастрофе. Кто хотел бы рассказывать эту историю? Никто не хотел бы, — призналась актриса.

В результате суд встал на сторону матери Шарлиз Терон и полностью её оправдал. Как признаётся сама актриса, постоянные попойки её отца очень сильно повлияли на неё.

— Я думаю, что на мою взрослую жизнь больше всего повлияло то, что у меня была повседневная жизнь ребёнка, который живёт в одном доме с алкоголиком и каждый день просыпается, не зная, что его ждёт. Я не знала, каким будет мой день, потому что это зависело от другого человека и от того, напьётся он или нет, — добавила Терон.