В России подорожали подержанные автомобили

В регионах машину с пробегом можно приобрести за 580 тысяч рублей, а в Москве — за 820.

Цены на подержанные автомобили в России увеличились на 2%. Так, сейчас машину на вторичном рынке можно купить в среднем за 580 тысяч рублей. Об этом сообщает портал Autonews.ru.

Отметим, что цены на автомобили в Москве и других регионах значительно различаются. Так, в столице можно купить подержанную машину за 820 тысяч рублей. На данный момент это самый высокий показатель в стране.

Средний возраст подержанной машины на российском рынке — десять лет. В Москве — восемь лет и десять месяцев. Самые молодые автомобили можно купить в Татарстане — там им всего семь лет. Средний возраст машины с пробегом в Новосибирске — более 12 лет.

Отметим, что чаще всего на вторичном авторынке можно встретить автомобили марки Lada, которые занимают 18% от всех брендов. На втором месте оказалась Toyota, а на третьем — Volkswagen.