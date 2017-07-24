В Петербурге коллекторов оштрафовали на 50 тыс. за звонки должнику в выходные

В качестве доказательства жительница Северной столицы приложила детализацию звонков.

В Санкт-Петербурге коллекторное агентство "Константа" получило штраф в 50 тысяч рублей за то, что его сотрудники звонили должнице в выходные. Об этом сообщает УФССП РФ по Петербургу.

Жительница Северной столицы обратилась к приставам с жалобой на то, что звонки поступают в запрещённое законом время. В качестве доказательства женщина приложила детализацию звонков. Сотрудники ведомства составили протокол об административном правонарушении. Дело было направлено в Арбитражный суд Санкт-Петербурга, который встал на сторону женщины.

Ранее в июне "Константа" получила штраф в 300 тысяч рублей за звонки жителю Перми, не являвшемуся должником. Закон, регулирующий деятельность юрлиц, занимающихся взысканием долгов, вступил в силу в России с 1 января 2017 года.