Арки Крымского моста собраны на 90%

Путепровод, который соединит полуостров и Краснодарский край, будет самым протяженным в стране — его длина составит 19 километров.

Арки железнодорожной и автомобильной части моста через Керченский пролив собраны более чем на 90%. Об этом сообщает портал "Утро.ру".

Обе арки собираются на керченской стороне. На данный момент специалисты завершили их укрупнительную сборку. В ближайшее время их оборудуют эксплуатационными элементами и защитят антикоррозийным покрытием.

Отметим, что протяжённость каждого арочного пролёта — 227 метров. Высота арок — 45 метров.

Напомним, мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.

Ранее сообщалось о том, что автомобильная часть Крымского моста готова на 75%.