Фильм "Дюнкерк" стал лидером российского кинопроката

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Фильм "Дюнкерк" стал лидером российского кинопроката

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Кинофильм "Дюнкерк". Фото: © Кинопоиск

Военная драма Кристофера Нолана "Дюнкерк" возглавила прокат в России и странах СНГ. Об этом сообщает портал Kinobusiness.com, ссылаясь на предварительные данные.

Так, предварительно установлено, что за этот уикенд исторический фильм заработал 145,6 миллионов рублей. На втором месте оказалась "Планета обезьян: война" с 114,5 млн рублей. При этом в общей сложности фантастический боевик собрал 529,7 млн руб.

Следом идет мультфильм "Гадкий я — 3". Кроме того, в пятерку лидеров попал "Человек паук: возвращение домомй" и "Ужас Амитивилля: Пробуждение".

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