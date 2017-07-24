Фильм "Дюнкерк" стал лидером российского кинопроката

Военная драма Кристофера Нолана "Дюнкерк" возглавила прокат в России и странах СНГ. Об этом сообщает портал Kinobusiness.com, ссылаясь на предварительные данные.

Так, предварительно установлено, что за этот уикенд исторический фильм заработал 145,6 миллионов рублей. На втором месте оказалась "Планета обезьян: война" с 114,5 млн рублей. При этом в общей сложности фантастический боевик собрал 529,7 млн руб.

Следом идет мультфильм "Гадкий я — 3". Кроме того, в пятерку лидеров попал "Человек паук: возвращение домомй" и "Ужас Амитивилля: Пробуждение".