ФСБ проводит обыски в офисе подразделения "Алросы"

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ФСБ проводит обыски в офисе подразделения "Алросы"

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

На этот раз сотрудников спецслужб интересуют договоры о долгосрочном сотрудничестве, подписанные с целым рядом крупных организаций.

Сотрудники ФСБ России пришли с обысками в офис "Единой сбытовой организации "Алросы" (ЕСО), передает телеграм-канал Mash. Эта фирма занимается сортировкой, первичной оценкой и реализацией основных объемов продукции алмазодобывающей монополии.

По предварительной информации, обыски вызваны необходимостью проверить условия ряда договоров о долгосрочном сотрудничестве, подписанные "Алросой" с целым рядом крупных организаций.

К слову, для компании это уже вторые обыски за последние полгода. В апреле текущего года спецслужбы нагрянули в главный офис "Алросы", чтобы изъять документы, связанные с деятельностью предыдущих менеджеров предприятия.

"Алроса" — крупнейшая в мире компания по объёмам добычи алмазов. В марте 2017 года ее руководителем был назначен Сергей Иванов — младший.

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