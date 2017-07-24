Эксперты предрекли "Аэрофлоту" постоянный рост в рейтинге мировых авиакомпаний

Ранее российский перевозчик занял 18-е место по пассажиропотоку в первой двадцатке авиакомпаний мира.

У "Аэрофлота" есть все шансы улучшить и закрепить свои позиции в престижном международном рейтинге, особенно если авиакомпания уделит особое внимание перевозкам пассажиров из Китая и Японии. Об этом Лайфу заявил генеральный директор консалтинговой фирмы "Инфомост" Борис Рыбак.

— Начиная с осени прошлого года, российский воздушный транспорт в целом начал расти в два раза быстрее мирового. "Аэрофлот" использовал органическое развитие рынка, а сам рос ещё быстрее. Поэтому разрыв между отечественной авиакомпанией и мировыми стал сокращаться, — пояснил Рыбак.

Эксперт отметил, что у перевозчика есть хорошие перспективы дальнейшего продвижения в рейтинге.

— Прирост количества пассажиров у "Аэрофлота" должен происходить за счёт транзитников из Азии в Европу. Рост потока транзитников должен стать основой для роста компании. У нас в стране недостаточно пассажиров для этого, а в Китае и Японии они есть. И если они с удовольствием будут пользоваться услугами "Аэрофлота", это будет подпитывать рост авиакомпании на протяжении длительного времени, — добавил собеседник Лайфа.

Ранее Лайф сообщал, что "Аэрофлот" вошёл в число лидеров рейтинга российских компаний с наивысшей репутацией. Кроме того, этим летом авиаперевозчик получил платиновую медаль международного конкурса Vision Awards 2016. Интерактивная версия годового отчёта "Аэрофлота" была признана одной из лучших в области маркетинга.