Президент Польши намерен наложить вето на закон о Верховном суде

Анджей Дуда признался, что не был ознакомлен с текстом законопроекта до того, как его начали рассматривать в нижней палате парламента страны.

Президент Польши Анджей Дуда намерен наложить вето на закон о Верховном суде, спровоцировавший массовые протестные демонстрации в стране. Об этом польский лидер заявил в эфире местных телеканалов.

— Я решил, что ветирую закон о Верховном суде и закон о Национальном судебном совете как связанный с ним, — заявил Дуда.

Президент признался, что не был ознакомлен с текстом законопроекта до того, как его начали рассматривать в сейме (нижней палате парламента). Дуда пообещал также, что разработает собственный законопроект, касающийся судебной системы.

В настоящее время на рассмотрение президенту Польши поданы 3 законопроекта, меняющие работу судебных органов страны, изменения касаются и Верховного суда. Законопроект предполагает, что орган станет более зависимым от правящей партии. Оппозиция Польши сочла эти реформы недемократичными, а по стране прокатилась волна массовых акций протеста — только в Варшаве на улицы вышло около 50 тысяч человек.