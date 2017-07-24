Российским водителям могут разрешить самим выбирать буквы и цифры госномеров

Госдума рассмотрит доработанный проект закона "О государственной регистрации транспортных средств". Как пишет "Коммерсант", его главным нововведением станет возможность получить номера на новый автомобиль непосредственно в автосалоне. Отметим, что услуга будет оказываться платно. Однако, сколько придётся отдать, пока не известно.
Если проект примут, российские автолюбители также смогут сами выбирать буквы и цифры государственного регистрационного номера. При этом в документе не указывается, каким образом это будет происходить — порядок должен определить Кабинет министров.
Отметим, что данный документ приняли в первом чтении ещё четыре года назад, после чего над его текстом работали сотрудники МВД и эксперты.
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