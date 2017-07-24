На Украине произошёл взрыв на базе отдыха

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На Украине произошёл взрыв на базе отдыха

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О погибших и пострадавших в результате взрыва пока не сообщается. Предварительной причиной считается газовый баллон.

Взрыв произошёл на базе отдыха в Одесской области. На месте вспыхнул пожар. По предварительным версиям, причиной взрыва стал газовый баллон, сообщает местная полиция.

Возникший пожар в настоящее время тушат спасатели. Также на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате взрыва нет.

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