На Украине произошёл взрыв на базе отдыха

О погибших и пострадавших в результате взрыва пока не сообщается. Предварительной причиной считается газовый баллон.
Взрыв произошёл на базе отдыха в Одесской области. На месте вспыхнул пожар. По предварительным версиям, причиной взрыва стал газовый баллон, сообщает местная полиция.
Возникший пожар в настоящее время тушат спасатели. Также на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате взрыва нет.
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