Математика, обвиняемого в призывах к терроризму, перевели под домашний арест

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Математика, обвиняемого в призывах к терроризму, перевели под домашний арест

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Фото: © РИА Новости/Андрей Старостин

Учителя математики Дмитрия Богатова перевели из СИЗО под домашний арест. Его обвиняют в призывах к терроризму и попытке организации беспорядков в столице. Таким образом, Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия.

Богатов будет находиться под стражей до 31 августа. Стоит отметить, что математику запретили выходить из своей квартиры в столице, общаться с прессой и пользоваться средствами связи.

По данным СК РФ, преподаватель разместил в Сети призывы к совершению 2 апреля действий экстремистского и террористического характера в центре столицы. 10 апреля он был помещён под стражу в СИЗО.

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