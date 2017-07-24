Путин поздравил с юбилеем актрису Ирину Мирошниченко

Глава государства подчеркнул, что ей удалось добиться зрительской любви благодаря таланту, обаянию и истинной интеллигентности.

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что актриса добилась зрительской любви благодаря таланту, обаянию и истинной интеллигентности.

— И в кино, и на театральной сцене Вам удаётся создавать глубокие, запоминающиеся образы, играть ярко и убедительно, как говорится, "на одном дыхании", — написано в телеграмме Путина.

Известную актрису поздравил с днём рождения и российский премьер Дмитрий Медведев. В свою очередь, он подчеркнул, что каждая её роль наполнена глубоким содержанием, особой эмоциональностью и искренностью.

Отметим, что народной артистке РСФСР Ирине Мирошниченко сегодня исполнилось 75 лет.