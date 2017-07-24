Курс евро достиг 70 рублей впервые за восемь месяцев

Незначительное ослабевание рубля эксперты связывают с пятничным падением цен на нефть.

Биржевой курс евро достиг отметки 70 рублей впервые с 16 ноября 2016 года, а доллар превысил 60 рублей, достигнув максимума с февраля 2017-го. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ослабевание рубля эксперты связывают с пятничным падением цен на нефть. Цену котировок на завтра обусловят итоги встречи министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения стран ОПЕК и ряда стран, не входящих в эту организацию. Заседание состоится сегодня в Санкт-Петербурге.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что в колебаниях рубля "нет ничего экстремального".