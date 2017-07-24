Соглашение по сокращению объёмов добычи нефти ОПЕК+ соблюдается на 98%

Сегодня в Петербурге проходит заседание министерского комитета ОПЕК+, на котором обсуждается ситуация на мировом рынке сырья в целом, в том числе в Ливии и Нигерии, которые ранее были освобождены от обязательств по сокращению добычи.

Соблюдение соглашения ОПЕК+ составило 98% по итогам первых шести месяцев 2017 года. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на полях заседания.

— Это очень близко к 100%, как мы и ожидали, — сказал министр.

Накануне глава Минэнерго Александр Новак заявил, что в июле среднесуточная добыча нефти в РФ составляет около 11 млн баррелей.

Напомним, в конце прошлого года страны в рамках ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 1,8 млн баррелей в сутки. Соглашение действовало в течение первого полугодия нынешнего года, в мае оно было продлено ещё на девять месяцев.