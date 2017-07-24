Матвиенко выдала "секретик" и рассказала о своём отпуске в Крыму

Спикер Совета Федераций заявила, что этим летом намерена отдохнуть на полуострове, а также посетить Санкт-Петербург.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отправится в Крым во время парламентских каникул. Об этом политик заявила на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

— Ну, выпытали — поеду в Крым (...) Я очень люблю море, обязательно поеду. Так что я вам секретик выдала, — рассказала Матвиенко журналистам.

Также во время отпуска спикер Совфеда намерена посетить другие уголки России, поскольку не любит "долго сидеть на одном месте". В планах политика посещение Ленинградской области и Санкт-Петербурга.