Путин проводит переговоры в "нормандском формате" по телефону

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Путин проводит переговоры в "нормандском формате" по телефону

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Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Разговор касается урегулирования украинского кризиса и длится уже не меньше чем полтора часа.

Сейчас президент РФ Владимир Путин проводит переговоры в "нормандском формате" по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также лидерами Франции и Украины Эммануэлем Макроном и Петром Порошенко. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Президент Путин общается с канцлером Меркель, президентом Макроном и президентом Порошенко, — пояснил представитель Кремля.

Стоит отметить, что разговор длится уже не менее полутора часов. После того как переговоры окончатся, Кремль предоставит информацию журналистам.

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