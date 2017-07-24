Разговор касается урегулирования украинского кризиса и длится уже не меньше чем полтора часа.

Сейчас президент РФ Владимир Путин проводит переговоры в "нормандском формате" по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также лидерами Франции и Украины Эммануэлем Макроном и Петром Порошенко. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Президент Путин общается с канцлером Меркель, президентом Макроном и президентом Порошенко, — пояснил представитель Кремля.

Стоит отметить, что разговор длится уже не менее полутора часов. После того как переговоры окончатся, Кремль предоставит информацию журналистам.