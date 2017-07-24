В Швейцарии маньяк с бензопилой напал на прохожих, есть раненые

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В Швейцарии маньяк с бензопилой напал на прохожих, есть раненые

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Фото © Twitter/s_j_kummer

По предварительным данным, ранения получили пять человек. Преступник ещё не пойман.

Неизвестный с бензопилой напал на прохожих на улице швейцарского города Шаффхаузен, передаёт издание The Local. По предварительным данным, ранения получили пять человек, двое из них — в тяжёлом состоянии.

Район ЧП на данный момент оцеплен, работают сотрудники экстренных служб.

Преступник пока не пойман, поэтому местным жителям рекомендуют не покидать свои дома, а владельцам магазинов, ресторанов и кафе — закрыть заведения до окончания оперативных мероприятий.

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