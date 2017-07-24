В Кремле прокомментировали усиление группировки войск РФ на границе с Украиной

Сегодня в процессе общения с журналистами Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос о размещении Россией вблизи границы с Украиной мотострелковых дивизий.
— Российская Федерация вольна изменять конфигурацию вооружённых сил на своей территории в соответствии с тем, насколько это считается целесообразным. Второе: что касается конкретики, в данном случае всё-таки лучше этот вопрос адресовать коллегам в Министерство обороны, — пояснил представитель Кремля.
Напомним, ранее о наращивании военных сил на границе с Украиной сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в "Фейсбуке".
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