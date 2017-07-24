Песков: РФ крайне негативно относится к санкционной инициативе США

По словам пресс-секретаря Кремля, новые санкции могут навредить не только двум государствам, но и другим странам.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия крайне негативно относится к санкционной риторике США и считает, что она наносит ущерб не только интересам двух государств, но и другим странам.

— Мы уже говорили, что, безусловно, к санкционной теме продолжаем относиться крайне негативно, тем более к новым инициативам, которые сейчас вовсю продвигаются и в конгрессе, и в сенате. И мы так же относимся негативно, — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что РФ будет терпеливо ждать, когда США примут окончательное решение по введению или не введению дополнительных санкций.

— Но ещё раз повторяю, считаем вот такое продолжение санкционной риторики контрпродуктивным, вредящим интересам наших двух стран, — добавил Песков.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп поддерживает новый законопроект по введению дополнительных экономических санкций в отношении России.