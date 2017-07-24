В ближайшее время Кремль объявит имя нового посла РФ в США

Читайте также

В ближайшее время Кремль объявит имя нового посла РФ в США

4

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Сергей Кисляк, который возглавлял российскую дипмиссию в Америке с 2008 года, завершил работу в Вашингтоне 22 июля.

Уже в ближайшее время Кремль объявит имя дипломата, который заменит посла РФ в США Сергея Кисляка. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

— Объявление о новом после будет скоро, когда президент посчитает это целесообразным, — сказал Песков журналистам.

Напомним, посол России в США Сергей Кисляк, который возглавлял российскую дипмиссию 2008 года, завершил работу в Вашингтоне 22 июля. Сейчас его обязанности временно исполняет советник-посланник Денис Гончар.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!