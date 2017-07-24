Песков не комментирует возможность расширения санкций из-за скандала с Siemens

Читайте также

Песков не комментирует возможность расширения санкций из-за скандала с Siemens

22

Фото: © REUTERS/Tobias Schwarz

Сообщение Reuters по этому поводу не содержит ссылки на "хоть какой-то внятный источник", указали в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает возможным комментировать сообщение Reuters о подготовке нового витка антироссийских санкций в связи со скандалом вокруг Siemens. По словам представителя Кремля, эта информация была опубликована без указания источника, а потому, скорее всего, является очередным фейком.

— Зачастую подобные сообщения потом оказывались фейковыми. Поэтому не считаем возможным это комментировать, — пояснил Песков.

Ранее в концерне заявили, что намерены разорвать лицензионное соглашение с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций. В компании недовольны тем, что в Крым якобы незаконно привезли четыре турбины Siemens.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!