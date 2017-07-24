Песков заявил, что РФ не финансировала западные природозащитные организации

Ранее СМИ сообщили, что республиканцы в палате представителей США подозревают Москву в перечислении средств "зелёным", выступающим против добычи сланцевой нефти и газа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к западным природозащитным партиям и организациям и не знает, откуда взялись такие слухи.

— Это неверная информация, также мы не знаем, откуда эти источники, кто об этом утверждает. Как правило, подобные заявления не имеют каких-либо источников, — пояснил представитель Кремля.

Отметим, сами "зелёные" опровергли получение средств от России и предположили, что республиканцы таким образом могут отвлекать внимание от скандалов, связанных с предвыборной кампанией Трампа.