В Ростове хирурги удалили пациенту опухоль весом 37 кг

Новообразование появилось у мужчины ещё три года назад. За это время опухоль достигла объёма 60 на 60 сантиметров.

В Ростове пациенту удалили гигантскую опухоль весом 37 кг. Объём новообразования составлял примерно 60 на 60 сантиметров. Это самая большая опухоль за последние пять лет, которую доводилось удалять местным хирургам. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовского научно-исследовательского онкологического института (РНИОИ).

Увеличение живота в объёме пациент заметил три года назад. Всё это время он чувствовал себя нормально, с питанием проблем не возникало. Недавно врачи диагностировали у него забрюшинную опухоль, уже достигшую огромных размеров.

Отмечается, что из-за огромного веса и размера новообразования у пациента фактически изменилось строение брюшной полости: правая почка и тонкий кишечник были оттеснены опухолью. Органы вернули на место. Мужчина благополучно перенёс операцию и уже выписан домой.