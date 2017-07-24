В Харьковской области подорвали авто с директором птицефабрики

Отмечается, что это уже второй подрыв машины, который произошёл сегодня на территории Украины.

В Харьковской области подорвали автомобиль, в котором находился директор местной птицефабрики. Полицейские уже завели уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Взрыв произошёл, когда 42-летний глава предприятия завёл свою "ниву". Сам мужчина получил ранения и был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

На месте работают кинологи, сотрудники правоохранительных органов.

Стоит отметить, что это уже второй случай подрыва авто в понедельник на Украине. Ранее взрывное устройство сдетонировало в "жигулях" в Одессе.