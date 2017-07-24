Социологи: Число верующих в России увеличилось более чем на 50% за три года

Большинство жителей страны уважает православную веру и доброжелательно настроено по отношению к католикам, протестантам, мусульманам, иудеям, последователям восточных религий и атеистам.

По данным опроса "Левада-центра", с августа 2014 года по июнь 2017-го доля россиян, считающих себя "очень религиозными" и "в какой-то мере религиозными", увеличилась с 35 до 53%. Согласно актуальным данным, 33% жителей страны заявили, что они "не слишком религиозны", и только 13% — что они не религиозны совсем.

При этом, по мнению опрошенных, церковь не должна вмешиваться в принятие государственных решений (в поддержку этого высказалось менее трети опрошенных).

— Прирост числа верующих не сопровождается глубокой верой или чувством значимости религии для внутренней жизни большинства россиян, — говорится в исследовании.

Так, люди, считающие себя верующими, как правило, не соблюдают ограничений, предписываемых церковью во время постов (в том числе не готовы ограничить себя в развлечениях, потреблении спиртного и сексуальных отношениях).

Опрос проводился с 23 по 26 июня в разных регионах России. Всего в нём приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет, живущие в 137 населённых пунктах.