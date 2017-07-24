Украинца на месяц приговорили к общественным работам за георгиевскую ленточку

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Украинца на месяц приговорили к общественным работам за георгиевскую ленточку

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Фото: ©РИА Новости/Антон Вергун

Закон о запрете данного символа вступил в силу в Незалежной 15 июня. Он предусматривает наказание в виде штрафов, общественных работ, а также ареста на 15 суток.

На Украине наказали четырёх человек за использование георгиевской ленты. Трое из них отделались штрафами, а одного "злостного нарушителя" приговорили к 30 суткам общественных работ. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на представителя Нацполиции.

Напомним, что 15 июня в Незалежной вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты. Украинцев, которые игнорируют нововведение, теперь штрафуют на сумму от 850 до 2500 гривен (от 1800 до 5400 рублей) или арестовывают на 15 суток. Также нарушителей могут приговорить к общественным работам.

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