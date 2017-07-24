"Вам можно!" Капитан судна в Крыму доверил штурвал понравившейся ему девушке

Капитан крымского теплохода "Форос-1" доверил управление судном, на котором находилось 50 пассажиров, понравившейся ему девушке. Впечатлениями от приключения 29-летняя чирлидер сама поделилась в соцсетях. Теперь действия капитана проверит полиция, сообщает паблик Mash.
— Я только что управляла судном! Сама! Значит, дело было так. Взяла себе билетики на морскую прогулку Ялта — Гурзуф — Ялта, захожу на судно, спрашиваю: "А на верхнюю палубу можно?" Ответ: "Вам можно!", — писала девушка в соцсетях.
Чирлидер также похвасталась, что сама обходила другие корабли и отшвартовалась от берега. Теплоход следовал по маршруту Ялта — Гурзуф — Ялта. На следующий день рулевое управление корабля вышло из строя.
Теперь Наталья собирается обучиться управлению морскими судами, а действия капитана крымского парохода проверит полиция.
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