"Вам можно!" Капитан судна в Крыму доверил штурвал понравившейся ему девушке

В соцсетях 29-летняя чирлидер похвасталась, что сама отшвартовалась от берега, а затем обходила другие корабли. На следующий день рулевое управление судна вышло из строя.

Капитан крымского теплохода "Форос-1" доверил управление судном, на котором находилось 50 пассажиров, понравившейся ему девушке. Впечатлениями от приключения 29-летняя чирлидер сама поделилась в соцсетях. Теперь действия капитана проверит полиция, сообщает паблик Mash.

— Я только что управляла судном! Сама! Значит, дело было так. Взяла себе билетики на морскую прогулку Ялта — Гурзуф — Ялта, захожу на судно, спрашиваю: "А на верхнюю палубу можно?" Ответ: "Вам можно!", — писала девушка в соцсетях.

Чирлидер также похвасталась, что сама обходила другие корабли и отшвартовалась от берега. Теплоход следовал по маршруту Ялта — Гурзуф — Ялта. На следующий день рулевое управление корабля вышло из строя.

Теперь Наталья собирается обучиться управлению морскими судами, а действия капитана крымского парохода проверит полиция.