Доход ректора горного университета в Петербурге составил 195,7 млн рублей

Примечательно, что это в 30 раз больше его официальной зарплаты, даже с учётом премии.

В 2016 году ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко получил 195,7 миллиона рублей. Согласно декларации, это в 30 раз больше, чем его официальная зарплата, даже с учётом премии.

Из документа, опубликованного на сайте вуза, следует, что в прошлом году оклад Литвиненко составил 3,5 млн рублей, ещё 2,9 млн ему выплатили в качестве премий.

Ректор вуза также задекларировал три земельных участка, дом и две квартиры. Стоит отметить, что Владимир Литвиненко является акционером холдинга "Фосагро", его доля составляет 19,35%.

По данным газеты "Ведомости", он не первый год становится лидером рейтинга самых обеспеченных ректоров российских вузов.