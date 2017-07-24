Президент уже не тот. В Италии задержали "Трампов", обчищавших банкоматы

Злоумышленников погубила жадность. Они попались в руки карабинеров во время очередного ограбления.

Итальянская полиция вычислила и задержала двоих грабителей, которые обчищали банкоматы. Особой приметой преступников являлись резиновые маски в виде лица президента США Дональда Трампа.

В общей сложности, по данным правоохранителей, преступники могли украсть до 100 тысяч евро наличными в результате целой серии ограблений.

Полицейские выяснили, что злоумышленники минировали банкомат, а после небольшого взрыва забирали оттуда всю наличность и скрывались. Во время одного из таких ограблений преступники и попались в руки карабинеров.