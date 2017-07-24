Полиция Швейцарии исключила версию теракта при нападении мужчины с бензопилой

Полиция Швейцарии считает, что нападение мужчины с бензопилой на жителей города Шаффхаузен не является терактом. Причём злоумышленник до сих пор находится в розыске, так как после атаки скрылся с места преступления.
Schweiz: Angreifer verletzt fünf Menschen in Schaffhausen https://t.co/uqPy0vcz06 pic.twitter.com/RZlRPTKeDt— SPIEGEL ONLINE (@SPIEGELONLINE) 24 июля 2017 г.
Отмечается, что сотрудникам правоохранительных органов известна его личность. Об этом сообщает газета Blick, ссылаясь на заявление представителя полиции.
Центр города оцеплен. В поисковой операции задействованы крупные силы полиции.
Как ранее сообщал Лайф, мужчина напал на пятерых человек у местного "Макдоналдса". После атаки он скрылся с места преступления. В Сети появились приметы злоумышленника. Отмечается, что у него "потрёпанный внешний вид" и лысина.
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