Полиция Швейцарии исключила версию теракта при нападении мужчины с бензопилой

Стоит отметить, что ранивший пятерых человек в городе Шаффхаузен до сих пор скрывается.

Полиция Швейцарии считает, что нападение мужчины с бензопилой на жителей города Шаффхаузен не является терактом. Причём злоумышленник до сих пор находится в розыске, так как после атаки скрылся с места преступления.

Отмечается, что сотрудникам правоохранительных органов известна его личность. Об этом сообщает газета Blick, ссылаясь на заявление представителя полиции.

Центр города оцеплен. В поисковой операции задействованы крупные силы полиции.

Как ранее сообщал Лайф, мужчина напал на пятерых человек у местного "Макдоналдса". После атаки он скрылся с места преступления. В Сети появились приметы злоумышленника. Отмечается, что у него "потрёпанный внешний вид" и лысина.