Милиция пришла с обысками на 41 украинский спиртзавод

В ходе спецоперации сотрудники правоохранительных органов ищут на предприятиях контрабандную продукцию.

Сегодня на Украине проходят обыски на 41 спиртзаводе. Об этом в "Фейсбуке" сообщил замруководителя государственной фискальной службы Сергей Билан.

— Начали масштабное наступление на теневой рынок спирта. Именно сейчас на 41 спиртзаводе продолжаются обыски, — говорится в комментарии к фотографиям с мест обысков.

Билан отметил, что контрабанда в спиртовой отрасли приводит к миллиардным потерям из госбюджета. Кроме того, производство и реализация нелегальных напитков угрожает здоровью и жизни граждан.

Всего в операции принимают участие более 400 сотрудников налоговой милиции.