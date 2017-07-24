Милиция пришла с обысками на 41 украинский спиртзавод

Сегодня на Украине проходят обыски на 41 спиртзаводе. Об этом в "Фейсбуке" сообщил замруководителя государственной фискальной службы Сергей Билан.
— Начали масштабное наступление на теневой рынок спирта. Именно сейчас на 41 спиртзаводе продолжаются обыски, — говорится в комментарии к фотографиям с мест обысков.
Билан отметил, что контрабанда в спиртовой отрасли приводит к миллиардным потерям из госбюджета. Кроме того, производство и реализация нелегальных напитков угрожает здоровью и жизни граждан.
Всего в операции принимают участие более 400 сотрудников налоговой милиции.
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