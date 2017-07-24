На Украине обещают среднюю пенсию в 6 тысяч гривен, но через 11 лет

При нынешнем курсе прогнозируемая к 2028 году сумма равняется 14 тысячам рублей.

В 2018 году новые украинские пенсионеры будут получат пенсию в размере 6040 гривен (14 тысяч рублей по нынешнему курсу). Такие данные приводит украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на Министерство соцполитики Украины. В то же время показатель среднего размера пенсии для граждан страны, уже вышедших на пенсию, будет ниже — в 2028 году составит 4 184 гривны.

Власти предполагают, что средний размер пенсий новых пенсионеров будет постепенно расти. Так, в 2018 году он составит 2 454 гривны, в 2019 — 2 668 гривен, в 2020-м — 3 048 гривен.

Прогноз среднего размера субсидий сделан с учётом пенсионной реформы, проводимой на Украине.