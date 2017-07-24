В Лондоне 15-летних подростков приговорили к пожизненному за убийство студента

Школьники жесткого расправились с 19-летним юношей в ноябре прошлого года, напав на него с ножами.

В Лондоне суд приговорил двух 15-летних подростков к пожизненному заключению за убийство 19-летнего подростка в прошлом году. Об этом сообщает The Guardian.

Как удалось выяснить суду, малолетние бандиты собирались расправиться с обидчиком их друга, однако на своём пути они встретили студента университета — 19-летнего Хусейна Ахмеда, на котором они решили выместить всю свою злость.

Кроме того, мальчикам удалось ранить ещё двух человек, которым, к счастью, удалось выжить. После совершённого преступления злоумышленники как ни в чём не бывало сели в такси и поехали по домам.

Водитель автомобиля, на котором скрылись подростки, рассказал следователям, что убийцы были чрезвычайно рады и с улыбкой на лице рассказывали, как оставили истекать кровью свою жертву.

Суд установил, что всего участниками малолетней банды были четыре человека, одного из которых освободили за недостаточностью доказательств его участия в преступлении, а ещё одному удалось сбежать за границу.

Известно, что оба подростка уже были ранее судимы за нападения на сверстников и кражи.

— То, как вы вели себя в ту ночь, демонстрирует полное пренебрежение к человеческой жизни, — сказал судья Энтони Леонард, вынося подросткам обвинительный приговор.