Домыслила! Дочь Трампа раскритиковали за публикацию придуманной цитаты Эйнштейна

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Домыслила! Дочь Трампа раскритиковали за публикацию придуманной цитаты Эйнштейна

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Иванка Трамп. Фото: © REUTERS/Carlos Barria

Наследница президента США разместила пост в "Твиттере" ещё в 2013 году, но ошибка раскрылась только сейчас.

Более четырёх лет назад Иванка Трамп разместила у себя в микроблоге цитату, подписав её именем Альберта Эйнштейна. Оказалось, что известный учёный ничего подобного не говорил.

<p>Пост Иванки с несуществующей цитатой Эйнштейна. Фото: © Twitter/Ivanka Trump</p>

— Если факты противоречат теории, измени их, — гласит придуманная цитата.

— То, что Эйнштейн никогда не говорил этих слов, лишь украшает этот твит, — написал один из пользователей "Твиттера" 23 июля.

Отметим, некоторое время назад бурную реакцию вызвал твит самого президента США. 31 мая 2017 года он написал: "Несмотря на постоянную негативную реакцию в прессе, сovfefe". Тогда пользователи соцсетей предложили сотни вариантов расшифровки непонятного последнего слова.

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