Домыслила! Дочь Трампа раскритиковали за публикацию придуманной цитаты Эйнштейна

Наследница президента США разместила пост в "Твиттере" ещё в 2013 году, но ошибка раскрылась только сейчас.

Более четырёх лет назад Иванка Трамп разместила у себя в микроблоге цитату, подписав её именем Альберта Эйнштейна. Оказалось, что известный учёный ничего подобного не говорил.

— Если факты противоречат теории, измени их, — гласит придуманная цитата.

The fact that Einstein never said any such thing only makes this tweet that much more perfect. https://t.co/ZCjViO1CpS — Colin Dickey (@colindickey) 23 июля 2017 г.

— То, что Эйнштейн никогда не говорил этих слов, лишь украшает этот твит, — написал один из пользователей "Твиттера" 23 июля.

Отметим, некоторое время назад бурную реакцию вызвал твит самого президента США. 31 мая 2017 года он написал: "Несмотря на постоянную негативную реакцию в прессе, сovfefe". Тогда пользователи соцсетей предложили сотни вариантов расшифровки непонятного последнего слова.