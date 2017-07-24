СК возбудил дело после смерти 5-летнего ребёнка на приёме у стоматолога в Самаре

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СК возбудил дело после смерти 5-летнего ребёнка на приёме у стоматолога в Самаре

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В Самаре 5-летний ребёнок умер после посещения стоматолога. Как сообщили в пресс-службе СУСК по региону, по данному факту возбудили уголовное дело.

По данным следователей, инцидент произошёл накануне утром в одной из стоматологических клиник города. На приёме ребёнку ввели общий наркоз. Однако после нескольких уколов, у мальчика нарушился сердечный ритм.

— Несмотря на проведенные реанимационные мероприятий, ребенок скончался, — сообщили в СК.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

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