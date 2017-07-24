Украинский учёный умер на погранконтроле, узнав, что его не пускают в Польшу

У профессора стало плохо с сердцем, а прибывшая бригада медиков лишь констатировала его смерть.

На границе Украины и Польши на КПП Шегини скоропостижно скончался 70-летний украинский учёный, профессор и заведующий отделом комплексного анализа теории потенциала Института математики Национальной академии наук Украины Юрий Зелинский. Об этом сообщают украинские "Вести".

Профессор направлялся в Варшаву на международную математическую встречу. Заручившись письмом с просьбой о содействии при пересечении границы, учёный отправился в Польшу, однако на пограничном пункте его отказались пускать в страну.

В результате профессору стало плохо. Ему вызвали скорую сразу в двух странах. Первой приехала польская, которая и констатировала смерть учёного.