Украинский учёный умер на погранконтроле, узнав, что его не пускают в Польшу

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Украинский учёный умер на погранконтроле, узнав, что его не пускают в Польшу

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Математик Юрий Зелинский. Фото: © Украинские "Вести"

У профессора стало плохо с сердцем, а прибывшая бригада медиков лишь констатировала его смерть.

На границе Украины и Польши на КПП Шегини скоропостижно скончался 70-летний украинский учёный, профессор и заведующий отделом комплексного анализа теории потенциала Института математики Национальной академии наук Украины Юрий Зелинский. Об этом сообщают украинские "Вести".

Профессор направлялся в Варшаву на международную математическую встречу. Заручившись письмом с просьбой о содействии при пересечении границы, учёный отправился в Польшу, однако на пограничном пункте его отказались пускать в страну.

В результате профессору стало плохо. Ему вызвали скорую сразу в двух странах. Первой приехала польская, которая и констатировала смерть учёного.

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