Власти Турции сохранят в отелях систему "всё включено"

Отельеры довольны тем, как функционирует эта система, заявил замминистра культуры и туризма Турции.

Власти Турции не будут рекомендовать отелям отмену системы "всё включено". В ближайшие годы гостиницы продолжат работать в том же формате. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замминистра культуры и туризма Турции Хюсейна Яймана.

— Решение применять или нет систему "всё включено" принимает рынок, сами отельеры, а наше министерство в это не вмешивается, — пояснил Яйман.

По его словам, в настоящий момент отельеры довольны тем, как функционирует система, а потому никаких поводов для её отмены нет.

Разговоры о возможной отмене "всё включено" в Правительстве Турции ведутся с прошлого года. Тогда министр культуры и туризма Махир Унал заявлял, что эта мера необходима, так как из-за кризиса в российско-турецких отношениях поток туристов из России сильно снизился и отели несут убытки.