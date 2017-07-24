Хоромы для Деда Мороза. Строительство нового дворца волшебника оценили в 350 млн

Старый терем в Великом Устюге не справляется с потоком посетителей, поэтому власти региона решили увеличить его площадь.

На строительство нового дворца Деда Мороза в Вологодской области потребуется около 350 млн рублей. Об этом заявил губернатор региона Олег Кувшинников.

Пропускная способность терема Деда Мороза — не более 6–6,5 тысячи человек в сутки. Необходимо увеличивать площадь его дома. Для этого требуется порядка 350 миллионов рублей на строительство Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников

По данному вопросу уже направлена заявка в Министерство культуры РФ. Кроме того, по словам Кувшинникова, уже определена площадка под строительство. Предположительно, создание терема займёт около двух лет.

Губернатор отметил, что власти региона поставили перед собой задачу удвоить количество туристов в регионе и конкретно в Великом Устюге к 2030 году.

— Сейчас город посещают порядка 300 тысяч человек в год, — добавил Кувшинников.

Напомним, нынешняя вотчина Деда Мороза располагается в 12 километрах от Великого Устюга, в сосновом бору на берегу реки Сухоны. Помимо терема волшебника на территории также расположены зоопарк, фольклорный центр и коттеджи для отдыха.