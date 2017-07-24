"Прямой диалог". Макрон оценил переговоры в "нормандском формате"

Разговор лидеров России, Франции, Германии и Украины по поводу урегулирования кризиса в Незалежной длился два часа.

Французский президент Эммануэль Макрон оценил переговоры "нормандской четвёрки", которые состоялись сегодня по телефону.

— Это прямой диалог ради конкретных действий, — написал Макрон в своём микроблоге в "Твиттере".

Dialogue direct pour actions concrètes. Dynamique réaffirmée du travail conjoint de Berlin, Paris, Moscou et Kiev sur la crise ukrainienne. pic.twitter.com/vbhfNZj6wL — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 июля 2017 г.

При этом и Владимир Путин, и Эммануэль Макрон, и Ангела Меркель с Петром Порошенко подтвердили динамику совместной работы относительно этой проблемы.

Беседа "нормандской четвёрки" длилась два часа.