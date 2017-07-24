"Прямой диалог". Макрон оценил переговоры в "нормандском формате"

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"Прямой диалог". Макрон оценил переговоры в "нормандском формате"

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Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: © REUTERS/Gonzalo Fuentes

Разговор лидеров России, Франции, Германии и Украины по поводу урегулирования кризиса в Незалежной длился два часа.

Французский президент Эммануэль Макрон оценил переговоры "нормандской четвёрки", которые состоялись сегодня по телефону.

— Это прямой диалог ради конкретных действий, — написал Макрон в своём микроблоге в "Твиттере".

При этом и Владимир Путин, и Эммануэль Макрон, и Ангела Меркель с Петром Порошенко подтвердили динамику совместной работы относительно этой проблемы.

Беседа "нормандской четвёрки" длилась два часа.

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