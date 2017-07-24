В Пакистане возле дома премьер-министра прогремел взрыв, погибло 20 человек

Возле дома премьер-министра Пенджаба Шахбаза в Пакистане в Лахоре произошёл взрыв. Как сообщает NDTV, в результате ЧП 20 человек погибли и 30 пострадали.
20 dead, 30 injured in blast near Chief Minister's home in Lahore https://t.co/iMWOEjnOAB pic.twitter.com/mD41cyKNpY— NDTV (@ndtv) 24 июля 2017 г.
Some 10-15 people under the tree... Look like dead— Muhammad Shoaib (@muh_shoaibb) 24 июля 2017 г.
May Allah protect us#BreakingNews #Lahore pic.twitter.com/EQWR9hsloC
Как сообщают СМИ, смертник совершил самоподрыв. В результате были сильно повреждены мотоциклы и автомобили, расположенные рядом.
SITUATIONNOF THE AREA AFTER #LahoreBlast pic.twitter.com/hkf4ARSjri— Ramsha Amjad (@RamshaAmjad4) 24 июля 2017 г.
Сейчас полицейские выясняют обстоятельства данного происшествия.
The #LahoreBlast happened in front of us. I asked my teams to leave but none did saying "We need to work harder to beat this menace". Proud! pic.twitter.com/ehZF3zeJLp— Nabeel A. Qadeer (@nabeelaq) 24 июля 2017 г.
Напомним, подобное ЧП произошло сегодня утром в столице Афганистана. Смертник подорвал себя в автомобиле в одном из районов Кабула. По последним данным, погибло 35 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Талибан"*.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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