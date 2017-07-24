В Пакистане возле дома премьер-министра прогремел взрыв, погибло 20 человек

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В Пакистане возле дома премьер-министра прогремел взрыв, погибло 20 человек

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Фото: © REUTERS/Mohsin Raza 

По данным местных СМИ, смертник совершил самоподрыв. Однако более точная информация о ЧП устанавливается.

Возле дома премьер-министра Пенджаба Шахбаза в Пакистане в Лахоре произошёл взрыв. Как сообщает NDTV, в результате ЧП 20 человек погибли и 30 пострадали.

Как сообщают СМИ, смертник совершил самоподрыв. В результате были сильно повреждены мотоциклы и автомобили, расположенные рядом.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства данного происшествия.

Напомним, подобное ЧП произошло сегодня утром в столице Афганистана. Смертник подорвал себя в автомобиле в одном из районов Кабула. По последним данным, погибло 35 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Талибан"*.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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