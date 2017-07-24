В Пакистане возле дома премьер-министра прогремел взрыв, погибло 20 человек

По данным местных СМИ, смертник совершил самоподрыв. Однако более точная информация о ЧП устанавливается.

Возле дома премьер-министра Пенджаба Шахбаза в Пакистане в Лахоре произошёл взрыв. Как сообщает NDTV, в результате ЧП 20 человек погибли и 30 пострадали.

20 dead, 30 injured in blast near Chief Minister's home in Lahore https://t.co/iMWOEjnOAB pic.twitter.com/mD41cyKNpY — NDTV (@ndtv) 24 июля 2017 г.

Как сообщают СМИ, смертник совершил самоподрыв. В результате были сильно повреждены мотоциклы и автомобили, расположенные рядом.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства данного происшествия.

The #LahoreBlast happened in front of us. I asked my teams to leave but none did saying "We need to work harder to beat this menace". Proud! pic.twitter.com/ehZF3zeJLp — Nabeel A. Qadeer (@nabeelaq) 24 июля 2017 г.

Напомним, подобное ЧП произошло сегодня утром в столице Афганистана. Смертник подорвал себя в автомобиле в одном из районов Кабула. По последним данным, погибло 35 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Талибан"*.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.