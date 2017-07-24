Испанским туристам грозит до 5 лет тюрьмы за кражу хлеба и кока-колы в Таиланде

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Испанским туристам грозит до 5 лет тюрьмы за кражу хлеба и кока-колы в Таиланде

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Фото:© РИА Новости/Виталий Аньков

Четверо путешественников унесли продукты из кафе, чтобы подкрепиться у себя в хостеле. Через несколько часов отдыхающих задержали полицейские.

Туристы из Испании могут угодить за решётку в Таиланде за мелкую кражу. Ребята тайно унесли из кафе в городе Чиангмай хлеб и газировку. Теперь им грозит тюремное заключение сроком от года до пяти лет. Об этом сообщили местные СМИ.

В момент инцидента (дело происходило после бурной ночи на рассвете) нарушители находились в состоянии алкогольного опьянения.

По данным городской полиции, всем задержанным около 20 лет. В настоящее время трое туристов находятся под стражей, одного из них сотрудники правоохранительных органов отпустили на свободу.

Молодым людям грозит суд, дата которого пока не сообщается.

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