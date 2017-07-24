"Безвизовая Барби" с украинским паспортом вытеснила "соперниц" в вышиванках

Кукла Ася родом из Китая, но у неё есть паспорт гражданки Незалежной, а значит, для неё открыты двери в Евросоюз.

На украинском рынке игрушек новый тренд — кукла-путешественница, для которой границы Евросоюза оказались открыты благодаря украинскому паспорту. Фотографии новинки выложены в паблике "Типичный Днепр" на "Фейсбуке".

Игрушка представляет собой дешёвый аналог Барби и производится в Китае под торговой маркой "Ася". В комплекте идут чемодан для путешествий, дорожный набор по уходу за пластмассовым лицом и волосами, комплект нарядной одежды и обуви, чтобы можно было принарядиться, и, разумеется, тот самый синий паспорт, благодаря которому для куклы Аси распахнулись двери в Евросоюз.

— Кукла Ася отправляется в путешествие по модным столицам Европы. Она взяла с собой пышное вечернее платьице, чтобы блистать на всех танцплощадках, кружить головы кавалерам, — распинается в описании товара производитель. — У неё красивые серьги, а на голове есть солнцезащитные очки. Реалистичности игре придаёт тот факт, что у Аси есть паспорт гражданки Украины.

Теперь в украинских магазинах игрушек можно найти разновидности "Ась" на любой вкус: блондинки, брюнетки, поклонницы спортивного стиля или носящие элегантный, по меркам Китая, casual.

А вот патриотичные куклы, которыми были переполнены прилавки хотя бы месяц назад, теперь найти проблематично. Те же китайские разновидности Барби, но в вышиванках и с лентами в волосах, исчезли и из интернет-магазинов, уступив дорогу современной Асе, которая всеми силами устремилась в Евросоюз.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу 11 июня этого года.