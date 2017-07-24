Генштаб: К северо-западу от Пальмиры идёт операция по уничтожению боевиков ИГИЛ

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Генштаб: К северо-западу от Пальмиры идёт операция по уничтожению боевиков ИГИЛ

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Фото: © REUTERS/Omar Sanadiki

По данным военного ведомства, под контроль правительственных войск на этом направлении уже перешла площадь в семь тысяч квадратных метров.

В районе города Акербат к северо-западу от Пальмиры идёт операция по блокированию и уничтожению боевиков ИГИЛ*. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

— Успешно развиваются наступательные действия на юге Сирии. Общая площадь территории, перешедшей под контроль правительственных войск на данном направлении, составляет семь тысяч квадратных километров, — пояснил генерал-полковник.

По словам Рудского, сирийские военные ведут наступление в направлении города Абу-Кемаль. Им осталось до него 26 километров.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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