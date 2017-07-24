Российские "калибры" за два месяца уничтожили шесть объектов ИГИЛ в Сирии

Пилоты ВКС РФ совершили 2010 боевых вылетов и нанесли 5850 авиаударов по объектам боевиков.

Российские крылатые ракеты "Калибр" за два месяца уничтожили шесть объектов террористов ИГИЛ* в Сирии. Об этом рассказал начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

— Крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожено шесть объектов. Самолётами Ту-95МС с применением ракет Х-101 поражено четыре объекта, — отчитался Рудской журналистам.

Он также добавил, что всего за два месяца военные смогли зачистить от террористов более 20 тысяч квадратных километров территории Сирии, что составляет 40% от всей освобождённой территории.

* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.