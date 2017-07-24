WP: Госорганы США используют софт "Лаборатории Касперского" в обход запретов

Всего несколько недель назад власти Соединённых Штатов заявили о том, что вычеркнули компанию из списков поставщиков программного обеспечения по подозрению её в связях с ФСБ.

Госструктуры в США продолжают пользоваться софтом от "Лаборатории Касперского", несмотря на громкие заявления о запретах. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Программы якобы продолжают работать на правительственных компьютерах в штатах от Орегона до Коннектикута. Предположительно, от софта также не отказались в Федеральном бюро тюрем и в Комиссии по безопасности продукции потребителей. В обеих организациях уходят от ответа на вопрос об использовании продуктов "Лаборатории Касперского".

По словам сотрудника подразделения по предоставлению услуг госзащиты в штате Коннектикут Джона Моррисона, софт работает хорошо, поэтому от него и не отказываются. Другие местные чиновники заявили в беседе с Washington Post, что вообще не видели никаких официальных распоряжений по поводу запретов.

Такая ситуация, пишет газета, красноречиво говорит об отсутствии сотрудничества между регионалами и федеральным правительством в сфере кибербезопасности.

Напомним, изначально о связях "Лаборатории Касперского" с ФСБ сообщило агентство Bloomberg. Вскоре в администрации Трампа заявили об ограничении использования софта. В Кремле также отреагировали на сложившуюся ситуацию и выразили сожаление по поводу действий США.