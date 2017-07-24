Киевский суд обязал полицейских возбудить дело в отношении Кличко

Ранее с таким же требованием выступили и активисты, выступающие против переименования проспекта Генерала Ватутина.

Сегодня Шевченковский райсуд в Киеве обязал полицию украинской столицы возбудить уголовное дело в отношении мэра города Виталия Кличко, который вопреки решению суда попытался переименовать проспект Генерала Ватутина в честь националиста Романа Шухевича. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на главу украинской общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты" Елену Бережную.

Ранее решение о переименовании проспекта в честь лидера Украинской повстанческой армии (УПА*) было принято по решению Киевского горсовета.

После принятия решения, вопреки предписанию суда, украинские общественники, выступающие против переименования проспекта, начали требовать от полицейских, чтобы те возбудили уголовное дело в отношении Виталия Кличко.

— Шевченковский райсуд обязал Нацполицию внести в единый реестр досудебных расследований уведомление об уголовном правонарушении, совершённом мэром Кличко и секретарём Киевсовета по факту подписания и опубликования на сайте решения по переименованию проспекта имени Генерала Ватутина на Шухевича, несмотря на запрет суда, — сообщила Бережная.

Она подчеркнула, что намерена вместе с другими активистами в суде добиваться отмены постановления о переименовании проспекта Генерала Ватутина.

* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.