Кадыров сообщил, что задержанная в Турции девочка из России находится с отцом

Папа шестилетней малышки Сергей Уханов рассказал лидеру Чечни, что с девочкой всё хорошо.

Шестилетнюю девочку из России, которую вместе с матерью и её гражданским мужем задержали в Турции при попытке пересечь границу с Сирией, передали родному отцу. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

— Девочка передана родному отцу. Я выражаю благодарность дорогим братьям — советнику главы ЧР, депутату Госдумы России Адаму Делимханову и представителю главы ЧР в Турции Айхану Эргювену Сейфеттину. Также благодарю власти Турции за принятое гуманное решение, — сообщил Рамзан Кадыров в своём "инстаграме".

Кроме того, лидер Чечни добавил, что уже созвонился с отцом девочки — жителем Саратовской области Сергеем Ухановым. По словам папы малышки, с ней всё хорошо.

Как ранее сообщалось, в Турции задержали россиянку, её сожителя и маленькую дочку. Они пытались незаконно попасть в Сирию. В итоге родной отец девочки обратился к Рамзану Кадырову с просьбой помочь вернуть дочку на родину.