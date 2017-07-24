Кадыров сообщил, что задержанная в Турции девочка из России находится с отцом

Шестилетнюю девочку из России, которую вместе с матерью и её гражданским мужем задержали в Турции при попытке пересечь границу с Сирией, передали родному отцу. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
— Девочка передана родному отцу. Я выражаю благодарность дорогим братьям — советнику главы ЧР, депутату Госдумы России Адаму Делимханову и представителю главы ЧР в Турции Айхану Эргювену Сейфеттину. Также благодарю власти Турции за принятое гуманное решение, — сообщил Рамзан Кадыров в своём "инстаграме".
Дорогие друзья! Хочу поделиться хорошей новостью. Совсем недавно ко мне обратился житель Саратовской области Сергей Уханов. В своём видеообращении он просил меня помочь вернуть из Турции его шестилетнюю дочь, задержанную вместе с матерью и её гражданским мужем с поддельными паспортами на границе с Сирией. Я сразу же поручил своим представителям заняться изучением обстоятельств и сделать всё возможное для вызволения и возвращения девочки. Благодаря предпринятым мерам с турецкой стороной достигнута договорённость о возвращении ребёнка на родину. Девочка передана родному отцу. Я выражаю благодарность дорогим БРАТЬЯМ — советнику главы ЧР, депутату Госдумы России Адаму Делимханову @delimkhanov95 и представителю Главы ЧР в Турции Айхану Эргювену Сейфеттину @kpa_ayhan. Также благодарю власти Турции за принятое гуманное решение. #Кадыров #Россия #Чечня #Турция #Turkey
Кроме того, лидер Чечни добавил, что уже созвонился с отцом девочки — жителем Саратовской области Сергеем Ухановым. По словам папы малышки, с ней всё хорошо.
Как ранее сообщалось, в Турции задержали россиянку, её сожителя и маленькую дочку. Они пытались незаконно попасть в Сирию. В итоге родной отец девочки обратился к Рамзану Кадырову с просьбой помочь вернуть дочку на родину.
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