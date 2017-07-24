Полиция Вены разыскивает мужчин, обсуждавших бомбу в метро

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Полиция Вены разыскивает мужчин, обсуждавших бомбу в метро

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Фото: © РИА Новости/Захари Шойрер

Мужчины говорили на арабском языке, при этом один из них держал в руках чемодан.

В Вене разыскиваются двое подозрительных мужчин, обсуждавших бомбу в метрополитене. В полицию обратились туристы, подслушавшие разговор в вагоне. Подозрительные мужчины говорили на арабском языке, в руках один из них держал чемодан, сообщает телеканал ORF.

После сообщений полицейские обыскали вагоны поезда и станцию, но ни чемодана, ни мужчин они не обнаружили. Их поиски продолжаются до сих пор.

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