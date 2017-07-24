Челябинская учительница физкультуры проведёт 7,5 лет в тюрьме за продажу спайсов

Женщина признала свою вину и рассказала, что решила подзаработать на продаже наркотиков, потому что в одиночку воспитывает ребёнка и платит ипотеку.

Суд признал 47-летнюю учительницу одной из гимназий Челябинска виновной в продаже наркотиков. Педагог провернула три сделки в марте этого года. Об этом сообщает региональная прокуратура.

— Женщина признана виновной в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере и в покушении на незаконный сбыт, — уточняется в сообщении.

Кому именно и при каких обстоятельствах учительница продавала спайсы, не уточняется.

Теперь ей предстоит провести семь лет и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в США учитель химии угодил в тюрьму за изготовление метамфетамина.