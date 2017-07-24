Челябинская учительница физкультуры проведёт 7,5 лет в тюрьме за продажу спайсов

Суд признал 47-летнюю учительницу одной из гимназий Челябинска виновной в продаже наркотиков. Педагог провернула три сделки в марте этого года. Об этом сообщает региональная прокуратура.
— Женщина признана виновной в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере и в покушении на незаконный сбыт, — уточняется в сообщении.
Кому именно и при каких обстоятельствах учительница продавала спайсы, не уточняется.
Теперь ей предстоит провести семь лет и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что в США учитель химии угодил в тюрьму за изготовление метамфетамина.
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