BMW выпустит юбилейный седан с салоном из эвкалиптового дерева и кожи мериноса

Стоимость иномарки на данный момент не известна. Также не сообщается, будет ли автомобиль доступен на российском рынке.

Немецкая компания BMW отметит 40-летний юбилей своей седьмой серии выпуском специальной версии 7-Series Edition 40 Jahre на базе текущей модели шестого поколения. Как сообщает Motor Authority, седан выпустят ограниченным тиражом — всего 200 экземпляров.

В отделке салона автомобиля использовали эвкалиптовое дерево и кожу мериноса. Чехлы на сиденья сотканы вручную, а поверхности панелей покрыты рояльным лаком.

Новинка будет представлена в двух цветах — серебристо-матовом Frozen Silver или тёмно-синем Petrol Mica.

Сколько будет стоить седан, пока не сообщается. Также не известно, будет ли он доступен на российском авторынке.